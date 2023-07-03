Экс-начальник управления СБУ в Крыму Кулинич предстанет перед судом за госпредательство
Служба безопасности и Государственное бюро расследований избрали меру пресечения для бывшего начальника главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым Олега Кулинича
Об этом сообщают пресс-службы Государственного бюро расследований и СБУ .
Отмечается, что подозреваемый был задержан в результате спецоперации СБУ и ДБР в июле 2022 года. Ему было объявлено о подозрении в государственной измене и создании преступной организации.
Ему избрана мера пресечения "содержание под стражей". Известно, что под арестом он находится и поныне.
В ходе расследования работники ДБР обнаружили дополнительные обстоятельства и доказательства незаконной деятельности полковника СБУ. Ему сообщено о подозрении в причастности к другим уголовным нарушениям, а именно:
- в самовольном уходе с места службы, совершенном военнослужащим в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);
- в завладении оружием и боевыми припасами военным должностным лицом со злоупотреблением служебным положением по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины);
- в незаконном хранении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и другие.
В ходе следствия установлено, что Кулинич сотрудничал с ФСБ и работал под оперативным псевдонимом Котигорошко. Его незаконную деятельность контролировал так называемый "политический офис" в Москве, организованный по поручению российских спецслужб эксзаместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем и бывшим главой Администрации Президента Украины Андреем Клюевым.
Кроме того, Олег Кулинич занимался шпионской деятельностью в пользу России еще до начала полномасштабного вторжения. Он выполнял задачи российской стороны, в частности, размещал "своих людей" в правоохранительных органах Украины и побуждал граждан к совершению государственной измены.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
- 16 июля 2022 года был задержан бывший руководитель управления СБУ в Автономной республике Крым Олег Кулинич.
- Через два дня суд отправил его под арест по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России.
- 5 апреля стало известно, что ДБР завершило расследование уголовного производства по госизмене эксначальника Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича. Установлены новые доказательства его сотрудничества с ФСБ.
- В тот же день в СБУ сказали , что могут обменять его на украинских военнопленных в России, но этот вопрос пока не решен.
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