Об этом сообщают пресс-службы Государственного бюро расследований и СБУ .

Отмечается, что подозреваемый был задержан в результате спецоперации СБУ и ДБР в июле 2022 года. Ему было объявлено о подозрении в государственной измене и создании преступной организации.

Ему избрана мера пресечения "содержание под стражей". Известно, что под арестом он находится и поныне.

В ходе расследования работники ДБР обнаружили дополнительные обстоятельства и доказательства незаконной деятельности полковника СБУ. Ему сообщено о подозрении в причастности к другим уголовным нарушениям, а именно:

в самовольном уходе с места службы, совершенном военнослужащим в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

в завладении оружием и боевыми припасами военным должностным лицом со злоупотреблением служебным положением по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины);

в незаконном хранении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и другие.

В ходе следствия установлено, что Кулинич сотрудничал с ФСБ и работал под оперативным псевдонимом Котигорошко. Его незаконную деятельность контролировал так называемый "политический офис" в Москве, организованный по поручению российских спецслужб эксзаместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем и бывшим главой Администрации Президента Украины Андреем Клюевым.

Кроме того, Олег Кулинич занимался шпионской деятельностью в пользу России еще до начала полномасштабного вторжения. Он выполнял задачи российской стороны, в частности, размещал "своих людей" в правоохранительных органах Украины и побуждал граждан к совершению государственной измены.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.