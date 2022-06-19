Экс-начальник СБУ Киева Щеголев, обвиняемый в расстреле Майдана, сбежал из Украины, - СМИ

Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сегодня, 19 июня, сообщил медиапроект Watchers , специализирующийся на освещении резонансных судебных дел.

Александра Щеголева обвиняют в организации штурма Майдана в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года. В результате этих событий в центре Киева сгорел Дом профсоюзов, около 10 протестующих убиты, десятки были ранены.

По информации следствия, к планированию операции были причастны высокопоставленные должностные лица МВД и СБУ Киева, в частности, генерал-майор Щеголев.

Уже после побега подсудимого суд заочно избрал Щеголеву меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Щеголева объявили в розыск 04.04.2022, в международный розыск — 18.05.2022. Также 10.06.2022 избрали ему заочно меру пресечения в виде стража. Производство на это время остановлено", — сообщил источник в комментарии Watchers.

Справка

Александр Щеголев родился 10 марта 1963 года в Донецке.

Считается ставленником семейного клана Януковичей.

В течение 2010-2013 годов работал сначала заместителем, а затем первым заместителем начальника Управления СБ Украины в Донецкой области.

С избранием Виктора Януковича президентом был переведен в Киев.

Согласно открытым данным, отвечал за преследование оппозиции.

Сначала Щеголев находился под стражей, в дальнейшем суд постепенно смягчал ему меру пресечения. Так, в июне 2019 Шевченковский районный суд Киева отпустил Александра Щеголева под домашний арест. А в октябре того же года снова смягчил ему меру пресечения, отпустив из домашнего ареста под личное обязательство.

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