Экс-начальник пограничной разведки временно возглавил Гостаможню

Соответствующее распоряжение было опубликовано на Правительственном портале 4 ноября.



"Положить временно с 5 ноября 2021 года до назначения в установленном порядке Главы Государственной таможенной службы Украины исполнения обязанностей Главы Государственной таможенной службы Украины на директора департамента по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил указанной Службы Демченко Вячеслава Вадимовича", - отмечено в приказе.



Справка: Вячеслав Демченко занимал должность начальника управления разведки Администрации государственной пограничной службы и был уволен 3 ноября.

Напомним, с ноября 2020 года Гостаможню возглавлял Павел Рябикин, которого 4 ноября назначили министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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