Экс-начальник охраны Януковича подозревается в дезертирстве

Об этом сообщают в ГБР.



Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в дезертирствебывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины - начальнику Службы безопасности президента Украины.



В начале 2014 года генерал-майор был в командировке в Крыму и руководил охраной экс-президента Виктора Януковича. После завершения командировки он не только не вернулся к месту службы, но и покинул Украину. Действовал он по предварительному сговору с другими военными Управления государственной охраны Украины.



Кроме того, экс-начальник охраны помог Януковичу незаконно пересечь границу Украины и скрываться от органов досудебного расследования и суда.

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