Экс-начальник охраны Януковича подозревается в дезертирстве
ГБР сообщило о подозрении в дезертирстве бывшему начальнику охраны экс-президента Виктора Януковича
Об этом сообщают в ГБР.
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в дезертирствебывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины - начальнику Службы безопасности президента Украины.
В начале 2014 года генерал-майор был в командировке в Крыму и руководил охраной экс-президента Виктора Януковича. После завершения командировки он не только не вернулся к месту службы, но и покинул Украину. Действовал он по предварительному сговору с другими военными Управления государственной охраны Украины.
Кроме того, экс-начальник охраны помог Януковичу незаконно пересечь границу Украины и скрываться от органов досудебного расследования и суда.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.03
Покупка 26.03Продажа 26.26
-
EUR
Покупка 29.82Продажа 30.22
- Актуальное
- Важное