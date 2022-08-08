Об этом сообщает Государственное бюро расследований .

В ГБР отметили, что адмирал, который в свое время был главнокомандующим Военно-морскими силами Украины и понимал все риски продолжения пребывания российского флота на территории Украины, согласовал весь пакет документов, необходимых для имплементации Харьковских соглашений между Украиной и РФ.

"Проекты этих документов министр обороны одобрил, даже не посетив заседание Кабмина 21 апреля 2010 года, на котором они обсуждались, а также без проведения обязательной правовой экспертизы по соответствию проекта соглашения Конституции и законам Украины", - пояснили в ГБР.

Поэтому были созданы условия для продления пребывания черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет.

Бывший министр подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Уголовное производство осуществляется при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

21 апреля 2010 г. в Харькове экс-президент Виктор Янукович подписал соглашение между Украиной и РФ. Этим документом на 25 лет продлили срок пребывания черноморского флота России в Севастополе.

25 июля бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу и экс-руководителю МИД Константину Грищенко объявили о подозрении в госизмене из-за согласования Харьковских соглашений.

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