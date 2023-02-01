Об этом сообщил источник в правоохранительных органах одного из украинских СМИ .

По данным источника, Насалика подозревают в подписании убыточных для государства соглашений в пользу связанных с олигархом Дмитрием Фирташем компаний на сумму 1,5 миллиарда гривен.

Насалик занимал должность министра энергетики и угольной промышленности Украины с 14 апреля 2016 года по 2019 год.

В июле 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Насалику о подозрении, ведь он не задекларировал $1,2 млн. В ноябре 2020 года Высший антикоррупционный суд закрыл это дело.