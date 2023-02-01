Экс-министру энергетики Насалику сообщили о подозрении, – СМИ
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему главе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах одного из украинских СМИ .
По данным источника, Насалика подозревают в подписании убыточных для государства соглашений в пользу связанных с олигархом Дмитрием Фирташем компаний на сумму 1,5 миллиарда гривен.
- Насалик занимал должность министра энергетики и угольной промышленности Украины с 14 апреля 2016 года по 2019 год.
- В июле 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Насалику о подозрении, ведь он не задекларировал $1,2 млн. В ноябре 2020 года Высший антикоррупционный суд закрыл это дело.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.52
-
EUR
Покупка 42.57Продажа 43.56
- Актуальное
- Важное