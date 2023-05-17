Экс-министру энергетики Насалику изменили подозрение по делу об ущербе бюджету на 1,5 млрд
Бывшего руководителя нефтегазового департамента Минэнергоугля подозревают в нанесенном ущербе на 1,5 млрд, а экс-министру энергетики Игорю Насалику изменили подозрение
Об этом информируют Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований .
"Сообщили о подозрении бывшему руководителю одного из департаментов Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, а бывшему руководителю Министерства изменили квалификацию. Через злоупотребление служебным положением чиновников в пользу одного из газовых олигархов государственному бюджету нанесен ущерб почти на 1,5 млрд грн", - пишет правоохранители.
По указанию тогдашнего главы министерства подчиненный - руководитель департамента Минэнергоугля заключал со структурами известного бизнесмена заведомо убыточные для государства соглашения. Чиновники искусственно списывали коммерсантам средства за эксплуатацию госимущества.
Следствие установило, чиновники внесли изменения в договоры эксплуатации газораспределительных систем и их составляющих. Из 37 договоров, заключенных с операторами газораспределительных систем, 33 подписаны с протоколами, содержание которых не соответствует цели.
За период с мая 2017 г. по декабрь 2020 г. бюджет недополучил 1 млрд 488 млн гривен.
Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.
Справочно. Насалик занимал должность министра энергетики и угольной промышленности Украины с 14 апреля 2016 года по 2019 год. В июле 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Насалику о подозрении, ведь он не задекларировал $1,2 млн. В ноябре 2020 года Высший антикоррупционный суд закрыл это дело.
- Напомним, 1 февраля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему главе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику.
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