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Экс-министру энергетики Насалику изменили подозрение по делу об ущербе бюджету на 1,5 млрд

17 мая, 2023 среда
14:12
Криминал

Бывшего руководителя нефтегазового департамента Минэнергоугля подозревают в нанесенном ущербе на 1,5 млрд, а экс-министру энергетики Игорю Насалику изменили подозрение

Об этом информируют Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований .

"Сообщили о подозрении бывшему руководителю одного из департаментов Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, а бывшему руководителю Министерства изменили квалификацию. Через злоупотребление служебным положением чиновников в пользу одного из газовых олигархов государственному бюджету нанесен ущерб почти на 1,5 млрд грн", - пишет правоохранители.

По указанию тогдашнего главы министерства подчиненный - руководитель департамента Минэнергоугля заключал со структурами известного бизнесмена заведомо убыточные для государства соглашения. Чиновники искусственно списывали коммерсантам средства за эксплуатацию госимущества.

Следствие установило, чиновники внесли изменения в договоры эксплуатации газораспределительных систем и их составляющих. Из 37 договоров, заключенных с операторами газораспределительных систем, 33 подписаны с протоколами, содержание которых не соответствует цели.

За период с мая 2017 г. по декабрь 2020 г. бюджет недополучил 1 млрд 488 млн гривен.

Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

Справочно. Насалик занимал должность министра энергетики и угольной промышленности Украины с 14 апреля 2016 года по 2019 год. В июле 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Насалику о подозрении, ведь он не задекларировал $1,2 млн. В ноябре 2020 года Высший антикоррупционный суд закрыл это дело.

  • Напомним, 1 февраля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему главе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику.
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