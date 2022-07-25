English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Экс-министрам Лавриновичу и Грищенко объявлено о подозрении в госизмене, - Офис генпрокурора

Экс-министрам Лавриновичу и Грищенко объявлено о подозрении в госизмене, - Офис генпрокурора

25 июля, 2022 понедельник
14:56
Общество

Бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу и экс-руководителю МИДа Константину Грищенко объявили о подозрении в госизмене из-за согласования "Харьковских соглашений"

Об этом сообщает Офис генпрокурора в telegram .

"По данным следствия, в апреле 2010 года подозреваемые по предварительному сговору группой лиц с бывшими президентом и премьер-министром, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в нарушение Конституции Украины, закона "О международных договорах Украины", без фактического рассмотрения проекта соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания черноморского флота РФ на территории нашего государства заинтересованными органами и проведения обязательной правовой экспертизы согласовали его без замечаний", - заявили в Офисе генпрокурора.

В генпрокуратуре добавили, что в результате таких действий в апреле 2010 года было согласовано, подписано и ратифицировано соглашение, которым на 25 лет продлен срок пребывания черноморского флота РФ на территории Украины.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Константин Грищенко был министром иностранных дел в правительстве Николая Азарова с марта 2010 по декабрь 2012 года. Александр Лавринович возглавлял минюст с марта 2010 по июль 2013 года.

  • 25 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, которого расследователи проекта "Схемы" и председатель парламентской фракции "Голоса" Сергей Рахманин называли лоббистом "Харьковских соглашений" .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Криминал
Украина
Крым
Читайте также:
Сергій Лавров
24 июля, 2022 воскресенье
Разведка Британии указала настоящую цель заявления Лаврова о расширении географии войны
Віктор Орбан
25 июля, 2022 понедельник
Страны, где смешиваются европейцы с неевропейцами, больше не являются нациями, - Орбан попал в скандал
25 июля, 2022 понедельник
Курс валют: сколько стоят доллар и евро в обменниках 25 июля
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.95
    Покупка 37.95
    Продажа 39.05
  • EUR
    Покупка 38.21
    Продажа 39.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
25 июля
16:08
В Харькове рядом с остановками общественного транспорта установят железобетонные конструкции укрытия
16:02
Украина получит от НАТО сотни систем борьбы с беспилотниками, - Столтенберг
15:49
"Ни разу не стрелял, только бегал и скрывался от украинской артиллерии": сдавшийся в плен русский наемник
15:49
Киевщину посетили президент Гватемалы и чиновники из Германии
15:43
"Армия дронов": для ВСУ приобретут беспилотники с технологией искусственного интеллекта
15:40
Газпром
Газпром "имеет вопросы" к канадским документам на транспортировку турбины "Северный поток"
15:34
Обновлено
Зеленский уволил Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО, в ОПУ назвали причину
15:30
Шевченко
Шевченко решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента УАФ, - СМИ
15:20
НБУ решил ввести памятные монеты серии "Вооруженные силы Украины" в свободное обращение
15:19
США и Украина
Украина и США работают над "планом Б" по экспорту украинского зерна, - USAID
15:18
1200 автомобилей заблокированы россиянами в очереди на выезд в Запорожье, 5 человек скончались в ожидании, - Иван Федоров
15:13
Эксклюзив
На фото лидеры стран G7
Страны Запада боятся распада Российской Федерации, – дипломат Чалый
15:04
ковид
В Киеве за неделю удвоилось количество больных COVID-19
15:02
Премьер Молдовы Гаврилица выразила опасения относительно возможного вторжения РФ
14:46
жара
Профсоюзы призвали Еврокомиссию установить порог максимальной температуры для работы в жару
14:34
Эксклюзив
нефть
Горюче-смазочные материалы в мире должны подешеветь в ближайшее время, - директор группы компаний Prime Леушкин
14:30
Эксклюзив
Лавров ищет возможности избежать ответственности. Боится наказания за совершенные преступления, - Чалый
14:28
В Киеве мужчина передавал информацию о наших военных корреспондентке одного из российских СМИ
14:23
Евровидение-2023 состоится в Британии от имени Украины
14:22
Чехия прекращает бесплатное медицинское страхование украинских беженцев
14:19
Благодаря HIMARS на Изюмском направлении стало в десять раз меньше обстрелов со стороны россиян, - комбат 93-й ОМБР
14:13
HIMARS
ВСУ с помощью HIMARS уничтожили 50 складов РФ с боеприпасами, - Резников
14:08
В российских военных госпиталях не хватает места для раненых, РФ мобилизует медиков для работы в Украине, - разведка
13:50
В Мелитополе россияне пытаются восстановить аэродром с помощью местного завода по производству бетона, - разведка
13:50
Эксклюзив
На отдельных участках мы можем перейти на европути, – экс-министр инфраструктуры Омелян
13:45
"ЕС" требует вернуть социальные гарантии бойцам на фронте, - Нина Южанина
13:43
Эксклюзив
На фото глава Офиса президента Андрей Ермак
Ермак устанавливает полный контроль над Генпрокуратурой, - нардеп Арьев
13:36
Эксклюзив
Отставки правительств в Европе не связаны с войной в Украине, - эксперт-международник Яковлев
13:08
Россияне стреляли по Днепропетровщине из спальных районов Энергодара, применив РСЗО, - мэр
12:55
Контрнаступление на Херсонщине: ВСУ повредили все три контролируемых Россией моста к Херсону, - ISW
12:51
Грозев прокомментировал обвинения ФСБ в участии в операции по угону российских самолетов
12:41
Эксклюзив
Иван Баканов и Ирина Венедиктова
Власти не вели никаких консультаций с оппозицией по кадровым ротациям в СБУ и Генпрокуратуре, - нардеп Осадчук
12:37
Украинские военные поразили из Bayraktar российский катер, - спикер Одесской ОВА Братчук
12:37
Верховная Рада
В Раде предлагают вернуть мобилизованным сохранение зарплаты по месту работы
12:32
СБУ установила всех коллаборантов и предателей из оккупационного "МВД РФ" в Херсонской области
12:28
Совет польского языка рекомендует полякам использовать фразу "в Украине", а не "на Украине"
12:01
Урсула фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен предупредила ЕС об угрозе полной остановки поставок российского газа
11:48
В Украину прибыли переданные Польшей танки PT-91 Twardy, оснащенные модифицированной броней
11:30
Илон Маск
Илон Маск отреагировал на публикацию WSJ о романе с супругой соучредителя Google
11:27
Эксклюзив
Вывоз украинского зерна дает перспективу укрепления гривни, - экономист Боярчук
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV