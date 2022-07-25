Об этом сообщает Офис генпрокурора в telegram .

"По данным следствия, в апреле 2010 года подозреваемые по предварительному сговору группой лиц с бывшими президентом и премьер-министром, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в нарушение Конституции Украины, закона "О международных договорах Украины", без фактического рассмотрения проекта соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания черноморского флота РФ на территории нашего государства заинтересованными органами и проведения обязательной правовой экспертизы согласовали его без замечаний", - заявили в Офисе генпрокурора.

В генпрокуратуре добавили, что в результате таких действий в апреле 2010 года было согласовано, подписано и ратифицировано соглашение, которым на 25 лет продлен срок пребывания черноморского флота РФ на территории Украины.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Константин Грищенко был министром иностранных дел в правительстве Николая Азарова с марта 2010 по декабрь 2012 года. Александр Лавринович возглавлял минюст с марта 2010 по июль 2013 года.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, которого расследователи проекта "Схемы" и председатель парламентской фракции "Голоса" Сергей Рахманин называли лоббистом "Харьковских соглашений" .

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