Экс-министра образования Табачника разоблачили на сотрудничестве с ФСБ и кадыровцами
Следователи Службы безопасности разоблачили новые факты преступной деятельности бывшего министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника, подозреваемого в государственной измене
Об этом сообщает СБУ.
После начала полномасштабного вторжения изменник координировал с представителем российской спецслужбы свою взрывную деятельность против Украины. По данным следствия, он активно участвовал в организации псевдореферендумов в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.
Установлено, что он находится в прямой связи с кадровым сотрудником 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Олегом Козловым.
Вместе с этим Табачник напрямую выполнял задачи Москвы по переформатированию образовательной и медицинской отраслей под нужды страны-агрессора. Именно при его координации большинство учебных заведений и больниц региона были переоборудованы под казармы оккупационных группировок РФ. Соответствующие мероприятия предатель проводил совместно с гауляйтерами Сальдо и Балицким.
Для предоставления Табачнику "статуса" осенью прошлого года его назначили советником руководителя оккупационной администрации во временно захваченной части Запорожской области. Также фигуранта включили в местную ячейку кремлевской партии "Единая Россия".
"Кроме того, установлены факты участия фигуранта в разграблении имущества жителей Мелитополя. Совместно с Мурадом Саидовым – так называемым "смотрящим" от Кадырова по региону, в апреле прошлого года они организовали вывоз в Крым сельхозтехники из складов местного агрохолдинга", - говорится в сообщении.
-
В ноябре прошлого года СБУ сообщила Табачнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Впоследствии Служба безопасности наложила арест на имущество фигуранта на общую сумму более 2 млн. дол.
-
В апреле стало известно , что эксминистр образования времен Януковича Дмитрий Табачник стал "советником" гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого и кандидатом в депутаты от "Единой России"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40.7Продажа 41.64
- Актуальное
- Важное