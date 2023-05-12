Об этом сообщает СБУ.

После начала полномасштабного вторжения изменник координировал с представителем российской спецслужбы свою взрывную деятельность против Украины. По данным следствия, он активно участвовал в организации псевдореферендумов в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.

Установлено, что он находится в прямой связи с кадровым сотрудником 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Олегом Козловым.

Вместе с этим Табачник напрямую выполнял задачи Москвы по переформатированию образовательной и медицинской отраслей под нужды страны-агрессора. Именно при его координации большинство учебных заведений и больниц региона были переоборудованы под казармы оккупационных группировок РФ. Соответствующие мероприятия предатель проводил совместно с гауляйтерами Сальдо и Балицким.

Для предоставления Табачнику "статуса" осенью прошлого года его назначили советником руководителя оккупационной администрации во временно захваченной части Запорожской области. Также фигуранта включили в местную ячейку кремлевской партии "Единая Россия".

"Кроме того, установлены факты участия фигуранта в разграблении имущества жителей Мелитополя. Совместно с Мурадом Саидовым – так называемым "смотрящим" от Кадырова по региону, в апреле прошлого года они организовали вывоз в Крым сельхозтехники из складов местного агрохолдинга", - говорится в сообщении.