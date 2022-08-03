Экс-министр здравоохранения Джавид поддержал кандидатуру Трасс на выборах премьера Британии
Бывший министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид поддержал кандидатуру главы британского министерства иностранных дел Лиз Трасс на должность лидера Консервативной партии и по совместительству премьер-министра страны
Об этом сообщает The Times.
"Мы, как нация, лунатиком переходим к социально-демократической модели великого государства, высоких налогамов и низкого роста, которая рискует стать экономикой со средним уровнем дохода до 2030-х годов с потерей глобального влияния и власти", - написал Джавид.
Он считает, что у Трасс есть "готовность бросить вызов статус-кво". Экс-министр здравоохранения также отметил, что Лиз Трасс воплощает лучшие черты экс-премьера Британии Маргарет Тэтчер и бывшего президента США Рональда Рейгана.
Как известно, голосование среди членов Консервативной партии завершается 2 сентября. Уже 5 сентября станет известно имя победителя выборов, заменяющего Бориса Джонсона на его должности.
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, считавшийся фаворитом в гонке за пост премьера страны, поддержал кандидатуру министра иностранных дел Лиз Трасс
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