Об этом сообщает The Times.

"Мы, как нация, лунатиком переходим к социально-демократической модели великого государства, высоких налогамов и низкого роста, которая рискует стать экономикой со средним уровнем дохода до 2030-х годов с потерей глобального влияния и власти", - написал Джавид.

Он считает, что у Трасс есть "готовность бросить вызов статус-кво". Экс-министр здравоохранения также отметил, что Лиз Трасс воплощает лучшие черты экс-премьера Британии Маргарет Тэтчер и бывшего президента США Рональда Рейгана.

Как известно, голосование среди членов Консервативной партии завершается 2 сентября. Уже 5 сентября станет известно имя победителя выборов, заменяющего Бориса Джонсона на его должности.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, считавшийся фаворитом в гонке за пост премьера страны, поддержал кандидатуру министра иностранных дел Лиз Трасс