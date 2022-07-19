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Экс-министр транспорта Червоненко стал подполковником

19 июля, 2022 вторник
10:20
Новости

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко, также считавшийся пророссийским пропагандистом, стал подполковником Главного управления разведки Министерства обороны

Об этом сообщил нардеп "ЕС" Владимир Вятрович и телеграмма-канал Путч.

"Оказывается, я цапался еще с одним ахвицером ГУР - подполковник Черваненко", - написал Вятрович.

Как отмечают в телеграмм-канале, до войны Червоненко был майором, а затем получил звание подполковника.

"Не успел отгудеть скандал с любителем Батьки Евгением Шевченко, который якобы будет служить в ГУР МО, как стали известны приключения еще одного бойца невидимого фронта – Евгения Червоненко. Вы будете удивлены, но он также будет служить в ГУР и даже дослужился до подполковника! Хоть в начале обострение войны было лишь майором, что видно на фото слева, где его застали у дорогого Гудвайни", - говорится в сообщении.

Справка С 2002 по 2005 год Червоненко был народным депутатом от блока Виктора Ющенко. С 4 февраля по 28 сентября 2005 г. был министром транспорта и связи Украины в правительстве Юлии Тимошенко. С 8 декабря 2005 по 24 декабря 2007 года – глава Запорожской областной государственной администрации.

В феврале 2022 года Червоненко заявлял, что Россия нападет на Украину "лишь в случае атаки самого Киева", данные о возможном вторжении называл "информационной операцией США". Назвал войну на Донбассе "гражданской", а также утверждал , что "не могут быть миллионы людей террористами", отрицая оккупацию Донбасса. В эфирах неоднократно переложивал ответственность за развязывание войны на украинские власти. Систематически пропагандировал возобновление сотрудничества с Россией. Российские СМИ регулярно цитировали эфиры Червоненко, где он заявлял о "перевороте 2014 года", признавал "ДНР/ЛНР". В октябре 2021 года заявил, что Зеленский "пренебрег возможностью наладить отношения с Путиным, поскольку не поздравил его с Днем рождения".

Также бывший министр находится в реестре предателей от движения "Честно ".

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