Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в телеграмме .

"В оккупационном правительстве ВОТ Запорожской области пополнение. У гауляйтера балицкого новый "советник". Компанию пикаперу и участнику секс-скандала толмачеву, который учит Балицкого проводить псевдовыборы, теперь составляет одиозный министр правительства Януковича Дмитрий Табачник", - подчеркнул он.

По словам Ивана Федорова, экс-министр сообщает об ошибках Евгения Балицкого кураторам из ФСБ. Кроме того, он баллотируется в депутаты от партии "Единая Россия".