Экс-министр образования Табачник стал "советником" гауляйтера Запорожской области и баллотируется в депутаты от "Единой России"
Экс-министр образования времен Януковича Дмитрий Табачник стал "советником" гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого и кандидатом в депутаты от "Единой России"
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в телеграмме .
"В оккупационном правительстве ВОТ Запорожской области пополнение. У гауляйтера балицкого новый "советник". Компанию пикаперу и участнику секс-скандала толмачеву, который учит Балицкого проводить псевдовыборы, теперь составляет одиозный министр правительства Януковича Дмитрий Табачник", - подчеркнул он.
По словам Ивана Федорова, экс-министр сообщает об ошибках Евгения Балицкого кураторам из ФСБ. Кроме того, он баллотируется в депутаты от партии "Единая Россия".
- 27 апреля прогремел взрыв в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области. Пострадал коллаборант Александр Мищенко, впоследствии скончавшийся в больнице.
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