Экс-министр образования Шкарлетт сообщил о новом месте работы
Бывший министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет стал первым проректором Национального университета "Черниговская политехника"
Об этом Шкарлетт сообщил в своем телеграмм-канале.
"Со вчерашнего дня вернулся в родную Черниговскую политехнику на должность первого проректора. Спасибо каждому за приветствие и поддержку. Впереди много работы и задач, но я точно уверен, что вместе с коллективом и студенчеством мы со всем справимся!", — написал Сергей Шкарлет.
По словам эксминистра образования, среди приоритетов в этой должности - продолжение восстановления университета, подготовка и проведение вступительной кампании, а также развитие международного сотрудничества.
- 20 марта комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций поддержал отставку Сергея Шкарлета с должности главы Минобразования.
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