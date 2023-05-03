Экс-министр образования Шкарлетт сообщил о новом месте работы

Об этом Шкарлетт сообщил в своем телеграмм-канале.

"Со вчерашнего дня вернулся в родную Черниговскую политехнику на должность первого проректора. Спасибо каждому за приветствие и поддержку. Впереди много работы и задач, но я точно уверен, что вместе с коллективом и студенчеством мы со всем справимся!", — написал Сергей Шкарлет.

По словам эксминистра образования, среди приоритетов в этой должности - продолжение восстановления университета, подготовка и проведение вступительной кампании, а также развитие международного сотрудничества.