Об этом Загороднюк заявил в интервью радио НВ .

Если все будет так, как сейчас, они смогут поддерживать ту же интенсивность и количество годами, потому что у них людей много. Это будет низкокачественный персонал, то есть личный состав будет плохо подготовлен, не мотивирован, плохо будет руководствоваться. Их количество они могут потенциально не увеличивать, а поддерживать ее еще годами", - сказал Загороднюк.

Он добавил, что схожая ситуация с вооружением и военной техникой.

"Уже не будет высокотехнологичного оружия, но старого оружия, которое может выполнять какие-то задачи, у них будет много. На складах у них сохранилось огромное количество запасов старой техники. Эта старая техника в небоеспособном виде. Они не смогут ее увеличить вдвое. Но они постоянно проводят работы по ее восстановлению и будут ставить на дежурство, дальше переправлять к нам", - рассказал Загороднюк.

Он подчеркнул, что, чтобы не допустить такого сценария, Украине необходимо внести перелом в войну.

"Если мы не переломим ситуацию благодаря технологическому преимуществу, которое нам предоставят наши партнеры, то, к сожалению, еще можем видеть эту войну какое-то достаточно долгое время. Это может продолжаться какие-то годы, а дальше может перейти в менее интенсивный конфликт, который так же может продолжаться очень долго", - спрогнозировал Загороднюк.

Он подчеркнул, что Украину такая ситуация не устраивает.

"Нам такая ситуация не подходит, нам это не интересно. Нам долгая война на годы абсолютно никак не добавляет ничего. Поэтому для нас сейчас критически все же договориться с нашими партнерами о предоставлении количества оружия, достаточного для контрнаступательных действий. Это абсолютно возможно", - убежден Загороднюк.

21 июля директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину не удастся победить в войне на истощение.

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