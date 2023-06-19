Об этом сообщает Politico.

Марк Эспер подверг критике бывшего президента Дональда Трампа за его обращение с секретной информацией по истечении срока пребывания на посту президента.

Экс-глава Пентагона сравнил дело Трампа, которому недавно выдвинули 37 обвинений, связанных именно с секретными документами в должности президента, с делом Джека Тейшейры, опубликовавшего в сети секретные документы Белого дома.

"Это просто безответственное действие, которое ставит под угрозу наших военнослужащих и безопасность нашей страны", – сказал Эспер.

Он добавил, что люди описывают Трампа как собирателя, когда речь идет о такого рода документах, но очевидно, что это было несанкционировано, незаконно и опасно.

Экс-главаПентагона также очертил сценарии, в которых неправильное обращение с секретными документами может вызвать неприятности для США.

"Представьте себе, что иностранный агент, другая страна найдет документы, описывающие уязвимые места Америки или слабые стороны американской армии. Подумайте, как это может быть использовано, как это может быть использовано против нас в конфликте, как враг может разработать контрмеры и т.д." в случае с наиболее значимой частью, поднятой в утверждениях о планах США напасть на Иран, подумайте о том, как это влияет на нашу готовность", - отметил Эспер.

На вопрос, можно ли, по мнению Эспера, снова доверить национальные секреты Трампа, если он будет избран президентом США в 2024 году, бывший министр обороны США ответил, что если обвинения подтвердятся, то нельзя.