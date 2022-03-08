Экс-министр обороны Грузии вместе с добровольцами будет воевать за Украину, - Минобороны
Ираклий Окруашвили приехал в Украину вместе с грузинскими легионерами воевать против России
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Еспресо.TV .
"Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили в Украине вместе с грузинскими добровольцами помогает нам бороться с российскими оккупантами!", - говорится в сообщении министерства.
Ираклий Окруашвили – в прошлом один из ближайших соратников Михеила Саакашвили. В 2014 году был назначен Министром внутренних дел Грузии. С этого же года и до 2006 - занимал должность министра обороны.
- Напомним, предварительно стало известно, что в Украину вызвались прибыть около 20 тысяч иностранцев, готовых защищать наше государство от российской агрессии. Накануне приехали британские легионеры.
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