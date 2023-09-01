Экс-министр Гриневич: система образования должна отвечать на потребности школьников по психологии

Об этом в эфире Еспресо заявила первая проректор Киевского университета имени Бориса Гринченко и бывшая министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Образовательный процесс в школах будет иметь другие признаки и особенности. Последние исследования говорят, что 75% украинских школьников проявляют когнитивные признаки психоэмоционального стресса. Это значит, что каждый учитель должен владеть возможностями и знаниями, как распознать эти признаки и как помочь ребенку. Или выявить с кем из детей нужно поработать психологу", - сказала она.

Гриневич рассказала, что говорят подростки, когда их спрашивают, что бы они хотели нового узнать в школе,

"85% сказали, что им интересны разнообразные методы поддержки себя. Они хотят учить психологию и иметь социально-эмоциональные навыки, каким образом действовать в условиях стресса. Наши дети в результате повзрослели и они осознают, что им нужно уметь оказывать себе помощь и система образования должна на это отвечать", - подытожила экс-министр.