Экс-министр Гриневич: система образования должна отвечать на потребности школьников по психологии
Украинские дети из-за войны войны повзрослели и они осознают, что им нужно уметь оказывать себе помощь и система образования должна на это отвечать
Об этом в эфире Еспресо заявила первая проректор Киевского университета имени Бориса Гринченко и бывшая министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
"Образовательный процесс в школах будет иметь другие признаки и особенности. Последние исследования говорят, что 75% украинских школьников проявляют когнитивные признаки психоэмоционального стресса. Это значит, что каждый учитель должен владеть возможностями и знаниями, как распознать эти признаки и как помочь ребенку. Или выявить с кем из детей нужно поработать психологу", - сказала она.
Гриневич рассказала, что говорят подростки, когда их спрашивают, что бы они хотели нового узнать в школе,
"85% сказали, что им интересны разнообразные методы поддержки себя. Они хотят учить психологию и иметь социально-эмоциональные навыки, каким образом действовать в условиях стресса. Наши дети в результате повзрослели и они осознают, что им нужно уметь оказывать себе помощь и система образования должна на это отвечать", - подытожила экс-министр.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.16
- EUR Покупка 40.68Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное