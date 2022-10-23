Экс-министр финансов Британии Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на должность премьера
Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на должность нового лидера Консервативной партии и премьера
Об этом Сунак сообщил в twitter .
"Соединенное Королевство – большая страна, но мы сталкиваемся с серьезным экономическим кризисом. Вот почему я баллотируюсь на должность лидера Консервативной партии и вашего следующего премьер-министра. Я хочу исправить положение в нашей экономике, объединить нашу партию и обеспечить нашу страну ", – написал Сунак.
Помимо бывшего министра финансов официально об участии в выборах объявила лидер Палаты общин Пенни Мордонт. Ожидается, что борьбу за кресло нового главы правительства примет экс-премьер Борис Джонсон.
- 20 октября, премьер Британии Лиз Трасс объявила об отставке после 6 недель пребывания в должности.
- 22 октября СМИ сообщили, что Борис Джонсон намерен снова сразиться за должность премьер-министра. Он прервал отпуск на Карибах и вылетел в Великобританию.
- В тот же день Риши Сунак собрал необходимое количество голосов, чтобы стать претендентом на пост премьера и провел тайную встречу с Борисом Джонсоном.
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