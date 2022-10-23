Об этом Сунак сообщил в twitter .

"Соединенное Королевство – большая страна, но мы сталкиваемся с серьезным экономическим кризисом. Вот почему я баллотируюсь на должность лидера Консервативной партии и вашего следующего премьер-министра. Я хочу исправить положение в нашей экономике, объединить нашу партию и обеспечить нашу страну ", – написал Сунак.

Помимо бывшего министра финансов официально об участии в выборах объявила лидер Палаты общин Пенни Мордонт. Ожидается, что борьбу за кресло нового главы правительства примет экс-премьер Борис Джонсон.

20 октября, премьер Британии Лиз Трасс объявила об отставке после 6 недель пребывания в должности.

22 октября СМИ сообщили, что Борис Джонсон намерен снова сразиться за должность премьер-министра. Он прервал отпуск на Карибах и вылетел в Великобританию.

В тот же день Риши Сунак собрал необходимое количество голосов, чтобы стать претендентом на пост премьера и провел тайную встречу с Борисом Джонсоном.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb