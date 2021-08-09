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Экс-министр Данилюк подал в суд: требует остановить конкурс на должность главы Бюро экономической безопасности

9 августа, 2021 понедельник
22:18
Общество Александр Данилюк

9 августа Окружной административный суд Киева объявил, что получил иск, в котором ходатайствуют о запрете дальнейшего проведения конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК .

"Окружным административным судом города Киева зарегистрировано заявление об обеспечении иска, заявителем в котором указан Александр Данилюк. Указанное заявление поступило в суд до подачи иска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что истец просит суд запретить комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности дальнейшее проведение всех этапов конкурса. Среди других требований заявления - приостановить действие протокола заседания комиссии №3 от 29 июля до вступления в законную силу решения по делу.

Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер по обеспечению иска.

29 июля Данилюк оказался среди 11 человек которых не допустили к конкурсу на должность главы БЭБ. Причиной отказа стало непризнание диплома Университета Индианы.

30 июля экс-секретарь СНБО и глава Минфина Александр Данилюк на собственном дне рождения ударил по лицу бывшего министра экономики и действующего советника главы Офиса президента Тимофея Милованова. Причиной драки Данилюк назвал то, что Милованов якобы умышленно не допустил его кандидатуру на должность главы Бюро экономической безопасности.

Милованов, комментируя инцидент, подтвердил, что получил по лицу, из-за отклонения кадидатуры Данилюка на конкурс.

Как сообщалось, Верховная Рада 28 января принял Закон "О Бюро экономической безопасности Украины".

Отметим, что 9 августа конкурсная комиссия определила шортлист из 12 кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности. В нем есть в том числе действующий глава Фискальной службы Вадим Мельник.

конкурс
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