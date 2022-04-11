Экс-меру Рубежному сообщили о подозрении в коллаборационизме

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

По информации следствия, с 18 по 31 марта 2022 года подозреваемый, фактически самоустранившись от исполнения своих полномочий Рубежанского городского головы, вступил в преступный сговор с оккупационными войсками РФ и представителями "ЛНР". Он получил от них предложение возглавить оккупационные власти в Рубежном, нарушив тем самым требования Конституции и Законов Украины, и добровольно согласился на нее.

Кроме того, подозреваемый публично поддержал решение Российской Федерации от 24 февраля 2022 года о проведении на территории суверенного государства Украины так называемой специальной военной операции.

Также он поддержал действия РФ и незаконные вооруженные формирования "ЛНР", направленные на захват территории Украины и публично отрицал осуществление вооруженной агрессии против Украины. Эксмер Рубежного призвал к сотрудничеству с государством-агрессором и его вооруженными формированиями, оккупационной администрацией РФ под видом построения нового территориального образования, к непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированные территории Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве будет проводить следственное управление ГУ Нацполиции в Луганской области.

О том, что возбуждено уголовное производство по статье "коллаборационизм" против бывшего мэра Рубежного Сергея Хортова, в Офисе генпрокурора сообщили 5 апреля.

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