Экс-мэру Киева Черновецкому объявили подозрение за призывы признать "Л/ДНР"
Бывшему городскому голове Киева Леониду Черновецкому сообщено о подозрении за призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram .
По данным следствия, Черновецкий в Facebook разместил публикацию о возможности и необходимости признания границ террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
"Согласно выводам лингвистической экспертизы эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины", - говорится в сообщении.
Дело расследуется СБУ. Статья 110 УКУ – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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