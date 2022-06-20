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Экс-мэру Киева Черновецкому объявили подозрение за призывы признать "Л/ДНР"

20 июня, 2022 понедельник
18:56
война с Россией ЛНР

Бывшему городскому голове Киева Леониду Черновецкому сообщено о подозрении за призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram .

По данным следствия, Черновецкий в Facebook разместил публикацию о возможности и необходимости признания границ террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

"Согласно выводам лингвистической экспертизы эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Дело расследуется СБУ. Статья 110 УКУ – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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сообщение о подозрении
Киев
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