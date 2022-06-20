Экс-мэру Киева Черновецкому объявили подозрение за призывы признать "Л/ДНР"

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram .

По данным следствия, Черновецкий в Facebook разместил публикацию о возможности и необходимости признания границ террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

"Согласно выводам лингвистической экспертизы эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Дело расследуется СБУ. Статья 110 УКУ – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.