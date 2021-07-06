Экс-мэра Славянска Штепу суд отпустил под личное обязательство

Об этом сообщает ТСН .



Прокуратура требовала для Штепы продления домашнего ареста.

"Я уже отсидела 10 лет, если взять все аресты.Та сколько людей предлагали уехать из Украины: " Поезжайте в Россию, лейте грязь на Украину ". Я люблю свою страну и то, что из меня сделали козла отпущения, я здесь ни при чем ", - сказала Штепа.

Бывший мэр Славянска Неля Штепа была задержана 11 июля 2014 года, в СИЗО ее удерживали до 20 сентября 2017 года, после чего суд отправил ее под домашний арест. В январе 2018 года срок истек, меру пресечения не избирали. 1 апреля 2021 года ее отправили на ночной домашний арест.

Ее обвиняют в создании террористических организаций и покушении на территориальную целостность Украины.