Экс-мер Рубежного в Луганской области получил 10 лет лишения свободы за коллаборационизм
При публичном обвинении Луганской областной прокуратуры бывшего Рубежанского городского голову признали виновным в коллаборационной деятельности (ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)
Об этом сообщили в пятницу, 19 мая, в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
"Осужденному назначено максимальное в пределах санкции наказание – 10 лет лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества. Также ему запрещено в течение 15 лет работать в органах власти, местного самоуправления и других учреждениях, занимая должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно- хозяйственных функций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуроры в суде доказали, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину должностное лицо, фактически самоустранившись от исполнения своих полномочий, добровольно начало сотрудничать с врагом.
В марте 2022 года он согласился на предложение представителей оккупационных властей государства-агрессора стать "руководителем администрации города Рубежное ЛНР".
"Осужденный публично отрицал осуществление вооруженной агрессии РФ против Украины и призвал к сотрудничеству с кафирами. Задокументировано, что он неоднократно давал интервью пропагандистским медиаресурсам псевдореспублики", - добавляется в посте.
Также сообщается, что на одной из видеозаписей, опубликованной на телеграмм-канале главы Чеченской Республики, осужденный вместе с "кадыровцами" рассказывал об обыске у военнослужащего ВСУ.
Также после назначения на псевдодолжность руководитель оккупационной администрации проводил личные приемы населения в захваченном врагом городе. На них публично заявлял, что поддерживает действия России, в частности, "специальную военную операцию".
- 16 мая сообщили, что при процессуальном руководстве Правобережной окружной прокуратуры города Днепра сообщено о подозрении экс-директору и инспектору по технадзору Департамента капитального строительства Днепровского горсовета.
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