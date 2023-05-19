Об этом сообщили в пятницу, 19 мая, в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

"Осужденному назначено максимальное в пределах санкции наказание – 10 лет лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества. Также ему запрещено в течение 15 лет работать в органах власти, местного самоуправления и других учреждениях, занимая должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно- хозяйственных функций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры в суде доказали, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину должностное лицо, фактически самоустранившись от исполнения своих полномочий, добровольно начало сотрудничать с врагом.

В марте 2022 года он согласился на предложение представителей оккупационных властей государства-агрессора стать "руководителем администрации города Рубежное ЛНР".

"Осужденный публично отрицал осуществление вооруженной агрессии РФ против Украины и призвал к сотрудничеству с кафирами. Задокументировано, что он неоднократно давал интервью пропагандистским медиаресурсам псевдореспублики", - добавляется в посте.

Также сообщается, что на одной из видеозаписей, опубликованной на телеграмм-канале главы Чеченской Республики, осужденный вместе с "кадыровцами" рассказывал об обыске у военнослужащего ВСУ.

Также после назначения на псевдодолжность руководитель оккупационной администрации проводил личные приемы населения в захваченном врагом городе. На них публично заявлял, что поддерживает действия России, в частности, "специальную военную операцию".