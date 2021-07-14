Экс-мэр Кернес посмертно стал почетным гражданином Харькова

Об этом сообщает Суспильне .



За присвоение звания на сессии горсовета проголосовали 62 депутата.



"Геннадия Адольфовича, наверное, представлять не надо. Он трижды избирался мэром. Вы знаете, что под руководством Геннадия Адольфовича Харьков расцвел. Надо было, чтобы он при жизни стал почетным гражданином, но если уж так случилось, то наша святая обязанность предоставить Кернесу звание почетного гражданина ", - сказал секретарь горсовета Игорь Терехов.

Напомним, что городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса.

В честь умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса в городе планируют назвать проспект и станцию метро, а также установить ему памятник.