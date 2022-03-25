Экс-мэр Изюма Божков, два депутата и экс-правохранитель предоставляют оккупантам данные об ВСУ, ТрО, активистах и предпринимателях, - мэр Марченко

Об этом он заявил в видеообращении на Facebook.



По его словам, депутат горсовета от ОПЗЖ Анатолий Фомичевский и депутат Юрий Козлов от "Блока Светличной "Вместе!" с бывшим работником милиции Владиславом Соколовым и эксмером от "Партии Регионов" Александром Божковым начали сотрудничество с российскими оккупантами.



Они предоставляют врагам информацию о расположении войск ВСУ, доносят сведения о местных активистах, предпринимателях, военнослужащих ТРО и членах их семей.



"Предатели собирают персональные данные оставшихся в городе людей под видом выдачи гуманитарной помощи", - сказал мэр.

Они дезинформируют жителей о том, что якобы государственные и городские власти сдали Киев, Харьков и Изюм и призывают всех, кто находится в блокадном городе, сотрудничать с российскими оккупантами.

Марченко призвал представителей правоохранительных органов начать расследование о совершении организованной группой лиц в Изюме преступления, предусмотренного ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (госмена).