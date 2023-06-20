Экс-майор ГСЧС из Лимана заочно приговорен за госпредательство к 15 годам лишения свободы
Суд назначил бывшему майору ГСЧС из Лимана за госпредательство 15 лет за решеткой с конфискацией. Осужденный бежал во временно оккупированный город Донецк
Об этом информирует Офис генпрокурора.
"При публичном обвинении прокуроров Донецкой областной прокуратуры суд вынес обвинительный приговор жителю г. Лимана за государственную измену", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что экс-майор ГСЧС заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Прокурор доказал в суде, что в конце мая 2022 года российские войска захватили город Лиман, главный инспектор профилактической работы Краматорского ГУ ГСЧС получил приказ эвакуироваться из опасной зоны. Однако он решил остаться во временно захваченном населенном пункте.
В июне в город приехал фейковый замминистра "МЧС "ДНР", осужденный встретился с ним и выразил желание работать на захватчиков.
"Предавив присяге работника правоохранительного органа, он добровольно занял псевдодолжность начальника группы надзорной деятельности и профилактической работы ГБУ "пожарно-спасательный отряд г. Красный Лиман" в структурном подразделении фейкового министерства", - пояснили в прокуратуре.
К обязанностям предателя следовало прибывать на места пожаров и составлять акты с выводами, полезными оккупационным властям. После освобождения Лимана украинскими защитниками мужчина сбежал во временно захваченный Донецк.
Предатель уволен из рядов ГСЧС Украины и лишен звания майора службы гражданской защиты.
- Также недавно заочно объявили подозрение пособнику захватчиков из Херсона, который во время оккупации сдавал им патриотически настроенных односельчан и снабжал российских военных продовольствием и материальными ресурсами.
- Кроме того, Служба безопасности разоблачила на шпионаже сотрудника пограничного управления ФСБ РФ. Он пытался создать агентурную сеть .
- В то же время старости села в Донецкой области, которая перешла на сторону врага и сливала информацию об односельчанах, заочно объявили подозрение в госизмене и коллаборационизме.
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