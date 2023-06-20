Об этом информирует Офис генпрокурора.

"При публичном обвинении прокуроров Донецкой областной прокуратуры суд вынес обвинительный приговор жителю г. Лимана за государственную измену", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что экс-майор ГСЧС заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокурор доказал в суде, что в конце мая 2022 года российские войска захватили город Лиман, главный инспектор профилактической работы Краматорского ГУ ГСЧС получил приказ эвакуироваться из опасной зоны. Однако он решил остаться во временно захваченном населенном пункте.

В июне в город приехал фейковый замминистра "МЧС "ДНР", осужденный встретился с ним и выразил желание работать на захватчиков.

"Предавив присяге работника правоохранительного органа, он добровольно занял псевдодолжность начальника группы надзорной деятельности и профилактической работы ГБУ "пожарно-спасательный отряд г. Красный Лиман" в структурном подразделении фейкового министерства", - пояснили в прокуратуре.

К обязанностям предателя следовало прибывать на места пожаров и составлять акты с выводами, полезными оккупационным властям. После освобождения Лимана украинскими защитниками мужчина сбежал во временно захваченный Донецк.

Предатель уволен из рядов ГСЧС Украины и лишен звания майора службы гражданской защиты.