Об этом сообщает Служба безопасности Украины

По данным следствия, когда Киевщину оккупировали российские войска, Симоненко просил высшее руководство России помочь ему бежать в нападающую страну. Для этого кремль приказал отправить в поселок Березовка Макаровского района, где жил экс-нардеп, группу спецназа РФ.

Симоненко лично встречал российских спецназовцев и разместил их в своем доме. С 4 по 8 марта 2022 года оккупанты сопровождали его и родственников через блокпосты в Беларусь.

"Оттуда он переехал в Россию, где его назначили заместителем главы "Центрального комитета международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий – коммунистической партии советского союза". Это полностью прокремлевская организация, подконтрольная российской компартии во главе с ее лидером – депутатом госдумы РФ Геннадием Зюгановым. Именно по его указанию Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Москвы", – объясняют правоохранители.

В октябре 2022 года экс-нардеп принял участие в российской "22-й "Международной встрече коммунистических и рабочих партий" в городе Гавана на Кубе. Во время своего выступления Симоненко пытался легитимизировать захват Украины и деятельность "Л/ДНР".

По версии следователей, экс-нардеп принимал участие в "антифашистском форуме", который проходил в Минске 21-22 апреля этого года. Там он призвал к продолжению военной агрессии против Украины и поддержал кремлевские тезисы о возможном применении тактического ядерного оружия РФ.

На основании этих доказательств Симоненко объявлено подозрение за публичные призывы к захвату государственной власти и оправданию, признанию правомерной, отрицанию вооруженной агрессии РФ против Украины.

Примечание: согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.