Об этом сообщает официальный сайт ПАОК.

Тайсон подписал с греческим клубом контракт до лета 2024 года. Бразилец перешел в ПАОК из "Интернасьоналя", за который выступал с весны 2021 года.

35-летний Тайсон выступал за "Шахтер" с 2013-го по 2021 год. Также бразилец играл за "Металлист". За сборную Бразилии провел 8 матчей и забил 1 гол.

ПАОК в настоящее время занимает в чемпионате Греции третью позицию. Спортивным директором клуба из Салоник является Жозе Боту, ранее возглавлявший департамент селекции "Шахтера".

В апреле 2021 года "Шахтер" решил досрочно расторгнуть контракт с Тайсоном.

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