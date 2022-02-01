Экс-лидер "Шахтера" перешел в клуб, в котором "зажигал" Ибрагимович
Бывший бразильский футболист "Шахтера" Дуглас Коста перешел в американский "Лос-Анджелес Гэлакси"
Об этом сообщил итальянский журналист Ромео Агрести.
По его информации, "Гелакси" арендовал Дугласа Косту у бразильского "Гремио".
31-летний полузащитник является воспитанником клуба из Порту-Аллегри и в 2010 году перешел из него в "Шахтер". Также полузащитник играл за немецкую "Баварию" и итальянский "Ювентус".
В прошлом чемпионате Бразилии полузащитник провел 26 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. "Гремио" по итогам сезона не удалось сохранить место в высшем дивизионе.
"Лос-Анджелес Гэлакси" в минувшем сезоне MLS (Главной лиги футбола) занял восьмое место в Западной конференции и не попал в плей-офф.
В 2018-2019 году за "Гелакси" выступал шведский форвард Златан Ибрагимович, который в 58 матчах забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач.
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Напомним, в мае 2021 года "Бавария" расторгла контракт с Дугласом Костой.
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