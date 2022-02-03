Экс-лидер "Шахтера" перешел в клуб из США

Об этом сообщил авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, "Гелакси" арендовал Дугласа Косту у бразильского "Гремио". Бразилец проведет полгода в американском клубе, а затем станет полноценным игроком команды и подпишет контракт на два года.



Уже в воскресенье, 6 февраля Коста прибудет в США. К футболисту был интерес у "Фламенго", но вингер хотел покинуть Бразилию.

31-летний полузащитник является воспитанником клуба из Порту-Аллегри и в 2010 году перешел из него в "Шахтер". Также полузащитник играл за немецкую "Баварию" и итальянский "Ювентус".

В прошлом чемпионате Бразилии полузащитник провел 26 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. "Гремио" по итогам сезона не удалось сохранить место в высшем дивизионе.

"Лос-Анджелес Гэлакси" в минувшем сезоне MLS (Главной лиги футбола) занял восьмое место в Западной конференции и не попал в плей-офф.