Экс-лидер "Шахтера" Марлос объявил о переходе в другой клуб
Бывший футболист "Шахтера" и сборной Украины Марлос перешел в бразильский "Атлетико Паранаенсе"
Об этом сообщает "Атлетико Паранаэнсе" в twitter.
Марлос заключил с командой из Куритибы контракт до конца 2022 года.
33-летний полузащитник выступал за "Шахтер" с 2014-го по 2021 год. В донецкий клуб он перешел из харьковского "Металлиста". Также играл за бразильские "Куритибу", "Сан-Паулу" и уругвайский "Рентистас".
В сентябре 2017 года Марлос принял украинское гражданство. После этого он провел за сборную Украины 27 матчей и забил 1 гол.
В нынешнем сезоне Марлос сыграл за "Шахтер" 26 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
"Атлетико Паранаэнсе" в прошлом чемпионате Бразилии финишировал на 14 месте.
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Напомним, 12 декабря 2021 года Марлос покинул "Шахтер" .
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