Экс-лидер "Шахтера" Марлос нашел новую команду

Об этом сообщил инсайдер Хорхе Никола в Twitter.

По его информации, полузащитник договорился с "Атлетиком Паранаэнсе" о контракте на один год.

Помимо клуба из Куритибы, Марлосом интересовались бразильские "Сан-Паулу", "Атлетико Минейро", "Ботафого", а также американское "Хьюстон Динамо"

33-летний Марлос выступал за "Шахтер" с 2014 года. В донецкий клуб он перешел из харьковского "Металлиста". Также играл за бразильские "Куритибу", "Сан-Паулу" и уругвайский "Рентистас".

В сентябре 2017 года Марлос принял украинское гражданство. После этого провел за сборную Украины 27 матчей и забил 1 гол.

В нынешнем сезоне Марлос сыграл за "Шахтер" 26 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Напомним, 12 декабря 2021 года Марлос покинул "Шахтер" .

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