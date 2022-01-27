Экс-лидер "Шахтера" Марлос нашел новую команду
Бывший футболист "Шахтера" Марлос договорился о контракте с бразильским "Атлетико Паранаэнсе"
Об этом сообщил инсайдер Хорхе Никола в Twitter.
По его информации, полузащитник договорился с "Атлетиком Паранаэнсе" о контракте на один год.
Помимо клуба из Куритибы, Марлосом интересовались бразильские "Сан-Паулу", "Атлетико Минейро", "Ботафого", а также американское "Хьюстон Динамо"
33-летний Марлос выступал за "Шахтер" с 2014 года. В донецкий клуб он перешел из харьковского "Металлиста". Также играл за бразильские "Куритибу", "Сан-Паулу" и уругвайский "Рентистас".
В сентябре 2017 года Марлос принял украинское гражданство. После этого провел за сборную Украины 27 матчей и забил 1 гол.
В нынешнем сезоне Марлос сыграл за "Шахтер" 26 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
-
Напомним, 12 декабря 2021 года Марлос покинул "Шахтер" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.82
Покупка 28.82Продажа 29.15
-
EUR
Покупка 32.24Продажа 32.74
- Актуальное
- Важное