Экс-лидер сборной Франции в 38 лет нашел новую команду в Италии
Французский полузащитник Франк Рибери стал игроком итальянской "Салернитаны"
Об этом сообщает "Салернитана" в Instagram.
Соглашение 38-летнего француза с новичком серии A рассчитана на один сезон с возможностью продления еще на один год.
Ожидается, что хавбек будет зарабатывать в "Салернитану" 1500000 евро в год.
За прошедшие два сезона Франк Рибери сыграл в чемпионате Италии за "Фиорентину" 50 матчей, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.
Рибери также выступал за французские "Булонь", "Алес", "Брест", "Мец", "Марсель", турецкий "Галатасарай" и немецкий "Баварию". Со сборной Франции в 2006 году стал вицечемпионом мира.
"Салернитана" вернулась к сильнейшему итальянского дивизиона после длительного перерыва и в стартовых двух матчах не набрала ни одного очка.
- В марте стало известно, что Франк Рибери покинет "Фиорентину" в конце сезона.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.69
Покупка 26.69Продажа 26.93
-
EUR
Покупка 31.57Продажа 31.96
- Актуальное
- Важное