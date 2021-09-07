Экс-лидер сборной Франции в 38 лет нашел новую команду в Италии

Об этом сообщает "Салернитана" в Instagram.

Соглашение 38-летнего француза с новичком серии A рассчитана на один сезон с возможностью продления еще на один год.

Ожидается, что хавбек будет зарабатывать в "Салернитану" 1500000 евро в год.

За прошедшие два сезона Франк Рибери сыграл в чемпионате Италии за "Фиорентину" 50 матчей, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.

Рибери также выступал за французские "Булонь", "Алес", "Брест", "Мец", "Марсель", турецкий "Галатасарай" и немецкий "Баварию". Со сборной Франции в 2006 году стал вицечемпионом мира.

"Салернитана" вернулась к сильнейшему итальянского дивизиона после длительного перерыва и в стартовых двух матчах не набрала ни одного очка.