Об этом сообщают журналисты "Схем".

Расследователи сфотографировали политика на одной из улиц города во время прогулки 25 августа.

"Какова цель визита Юрия Бойко в Карловы Вары и связана ли она с исполнением им депутатских полномочий?", - спросили журналисты у спикера Юрия Бойко.

В ответе говорится о том, что Бойко "взял отпуск за свой счет с 22 по 29 августа", а в Карловых Варах находится на лечении".

"Пользуясь случаем, мы также спросили Юрия Бойко напрямую в сообщениях, что именно он и его соратники, недавние члены ныне запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, сейчас делают для противодействия российской агрессии? А также, чувствует ли Бойко личную политическую и моральную ответственность за многолетнее сеяние пророссийских и антизападных настроений в Украине, чем в конечном итоге воспользовался Путин для разрешения полномасштабной войны? Эти вопросы Юрий Бойко в мессенджере WhatsApp прочитал, но оставил без ответа", - сообщают журналисты "Схем".

26 августа экс-главе ОПЗЖ во Львовской области Инне Иваночко объявили подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ). Ей также уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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