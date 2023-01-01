Экс-лидер "Барселоны" и "Ливерпуля" нашел новую команду в Бразилии
Уругвайский футболист Луис Суарес перешел в бразильский "Гремио"
Об этом сообщает "Гремио" в Twitter.
Предыдущим клубом Суареса был уругвайский "Насьональ", в составе которого он начинал карьеру и набирал форму перед чемпионатом мира - 2022.
Также 35-летний форвард выступал за нидерландские "Гронинген", "Аякс", английский "Ливерпуль", испанские "Барселону" и "Атлетико".
Суарес вместе с "Барселоной" выиграл Лигу чемпионов. За сборную Уругвая сыграл 137 матчей и забил 68 голов. На ЧМ-2022 уругвайцы не смогли выйти из группы, где также играли Португалия, Южная Корея и Гана.
"Гремио" является двукратным чемпионом Бразилии. Прошлый сезон команда из Порту-Алегри провела во втором дивизионе и по его итогам вернулась в сильнейшую лигу страны.
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