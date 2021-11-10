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Экс-комендант пыточной оккупантов "Изоляция" Куликовский заявил, что проживает в Киеве с 2019 года

10 ноября, 2021 среда
19:17
Криминал Денис Куликовский

Бывший комендант донецкой пыточной оккупантов "Изоляция" Денис Куликовский по прозвищу "Палыч" заявил, что проживает в Киеве с 2019 года

Об этом Куликовский сказал во время заседания в Приморском райсуде Мариуполя, передают "Новости Донбасса".

"Проживаю сейчас в городе Киеве", - сказал боевик.

На дополнительный вопрос судьи преступник ответил, что проживает в Киеве с 2019 года.

Куликовский рассказал, что арендовал жилье и работал неофициально. По его словам, на текущий момент работы и дохода у него нет, поэтому залог внести не сможет.

При этом глава СБУ Иван Баканов на брифинге СНБО 10 ноября отказался ответить, действительно ли Куликовский жил в Киеве с 2019 года, ссылаясь на тайну следствия. Кроме того, Баканов отрицал заключение каких-либо соглашений Службой безопасности с Куликовским.

  • Напомним, 9 ноября в Киеве задержали бывшего коменданта донецкой тюрьмы оккупантов "Изоляция" Дениса Куликовского, который убивал, избивал, насиловал и пытал током пленных.
  • Преступнику объявили подозрения в торговле людьми, нарушении законов войны, создании террористической организации и участии в незаконных вооруженных формированиях.
  • 10 ноября Приморский суд Мариуполя арестовал Куликовского на 60 дней без права внесения залога.
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