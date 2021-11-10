Экс-комендант пыточной оккупантов "Изоляция" Куликовский заявил, что проживает в Киеве с 2019 года

Об этом Куликовский сказал во время заседания в Приморском райсуде Мариуполя, передают "Новости Донбасса".

"Проживаю сейчас в городе Киеве", - сказал боевик.

На дополнительный вопрос судьи преступник ответил, что проживает в Киеве с 2019 года.

Куликовский рассказал, что арендовал жилье и работал неофициально. По его словам, на текущий момент работы и дохода у него нет, поэтому залог внести не сможет.



При этом глава СБУ Иван Баканов на брифинге СНБО 10 ноября отказался ответить, действительно ли Куликовский жил в Киеве с 2019 года, ссылаясь на тайну следствия. Кроме того, Баканов отрицал заключение каких-либо соглашений Службой безопасности с Куликовским.