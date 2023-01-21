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Экс-командующий армией США в Европе Ходжес назвал способ противодействия ракетным обстрелам Киева

21 января, 2023 суббота
18:24
Мир

Украина должна получить дальнобойное оружие, чтобы наносить удары по объектам, откуда атакует РФ, и защититься от обстрелов России ракетами С-300 и С-400

Об этом заявил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью НВ.

"ATACMS и малые авиационные бомбы, беспилотники Great Eagle - это те системы, которые помогут Украине защитить себя и поражать объекты, из которых Россия совершает атаки против невинных украинских людей", - подчеркнул он.

По словам Ходжеса, союзники Украины должны предоставить нашему государству дальнобойное оружие, потому что пока у России фактически есть защищенная тыловая зона, поскольку у Украины нет оружия, которое может бить так далеко.

"Но из-за того, что мы не предоставили ничего, что было бы дальше систем залпового огня, то мы фактически создали безопасную для россиян зону за пределами 90 км. Это фактически создает тыл за пределами 90 километров. Поэтому, конечно, я считаю, что мы должны это сделать", – добавил он.

  • 2 января Ходжес заявил, что Украина может вернуть оккупированный Крым к осени при условии получения обещанного оружия и сохранения западных санкций против России.
  • 21 января генерал США в отставке заявил, что России не удастся перехватить инициативу на фронте даже в случае захвата Соледара и Бахмута.

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война с Россией
Бен Ходжес
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