Экс-командующего ВМС Германии внесли в базу "Миротворца" после заявления, что Крым не вернется в Украину
Экс-командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах после слов, что Украина никогда не вернет оккупированный Крым, внесли в базу "Миротворца"
Об этом говорится на сайте "Миротворец" .
"Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", - отметили в сообщении.
В базу "Миротворца" Кай-Ахима Шенбаха внесли из-за его заявления на конференцию в Индии, когда тот сказал, что "Крымский полуостров потерян" и Украина "никогда не вернет его, это факт".
По словам бывшего командующего ВМС Германии, РФ не планирует оккупировать остальную территорию Украины.
- Напомним, 22 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию прекратить своими заявлениями поощрять Россию к новому нападению на Украину.
- Посла Германии в Украине Анку Фельдгузен вызвали в МИД из- за заявления командующего ВМС ФРГ Кая-Ахима Шенбаха, что Крым никогда не вернется в состав Украины.
- Командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что его заявление о том, что Украина навсегда потеряла Крым, не является официальной позицией ФРГ .
- Кай-Ахим Шенбах подал в отставку .
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