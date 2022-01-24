Экс-командующего ВМС Германии внесли в базу "Миротворца" после заявления, что Крым не вернется в Украину

Об этом говорится на сайте "Миротворец" .



"Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", - отметили в сообщении.



В базу "Миротворца" Кай-Ахима Шенбаха внесли из-за его заявления на конференцию в Индии, когда тот сказал, что "Крымский полуостров потерян" и Украина "никогда не вернет его, это факт".



По словам бывшего командующего ВМС Германии, РФ не планирует оккупировать остальную территорию Украины.

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