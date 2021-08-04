Экс-командиру харьковского "Беркута" объявили подозрение в расстрелах на Майдане и организации теракта
Экс-командиру харьковского "Беркута" объявили подозрение по обстоятельствам организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года во время Революции Достоинства
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемый, выполняя преступный приказ руководства, для препятствования движению митингующих в Верховную Раду Украины для поддержки голосования за возвращение к Конституции Украины 2004 года, а также для запугивания населения, организовал совершение подчиненными сотрудниками теракта.
Он обеспечил применение подчиненными специальных средств и огнестрельного оружия.
Такие действия привели к тяжелым последствиям, в том числе трех убийств, причинение тяжких телесных повреждений 11 лицам, средней тяжести - 59, легких - 129.
подозреваемому инкриминируется
- организацию превышение власти и служебных полномочий
- организацию террористического акта
- незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций,
- умышленные убийства
- законченные покушения на убийство
- причинение умышленных тяжких телесных повреждений
Решается вопрос об аресте.
- Окружной административный суд Киева восстановил в службе экс-бойца "Беркута" Александра Маринченко.
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