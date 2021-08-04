Экс-командиру харьковского "Беркута" объявили подозрение в расстрелах на Майдане и организации теракта

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следствия, подозреваемый, выполняя преступный приказ руководства, для препятствования движению митингующих в Верховную Раду Украины для поддержки голосования за возвращение к Конституции Украины 2004 года, а также для запугивания населения, организовал совершение подчиненными сотрудниками теракта.

Он обеспечил применение подчиненными специальных средств и огнестрельного оружия.

Такие действия привели к тяжелым последствиям, в том числе трех убийств, причинение тяжких телесных повреждений 11 лицам, средней тяжести - 59, легких - 129.

подозреваемому инкриминируется

организацию превышение власти и служебных полномочий

организацию террористического акта

незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций,

умышленные убийства

законченные покушения на убийство

причинение умышленных тяжких телесных повреждений

Решается вопрос об аресте.