Об этом стало известно из telegram-канала Офиса генерального прокурора.

Стало известно, что экс-командир батальона милиции во время оккупации государством-агрессором Донецкой области в 2014 году вступил в непредвиденное законом вооруженное формирование террористической организации "ДНР" - отряд мобильного особого назначения "Беркут". Там он занял должность командира.

Отмечается, что эксправохранитель осуществляет вербовку новых участников в состав силового блока "ДНР", содержание территорий отдельных районов Донецкой области временно не подконтрольных Украине, организацию и ведение вооруженного сопротивления, незаконное противодействие и препятствование выполнению служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов Украины и военнослужащих.