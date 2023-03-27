Экс-командиру донецкого "Беркута" сообщили о подозрении в участии в террористической организации
Бывшему командиру БМОП "Беркут" ГУ МВД Украины в Донецкой области сообщили о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)
Об этом стало известно из telegram-канала Офиса генерального прокурора.
Стало известно, что экс-командир батальона милиции во время оккупации государством-агрессором Донецкой области в 2014 году вступил в непредвиденное законом вооруженное формирование террористической организации "ДНР" - отряд мобильного особого назначения "Беркут". Там он занял должность командира.
Отмечается, что эксправохранитель осуществляет вербовку новых участников в состав силового блока "ДНР", содержание территорий отдельных районов Донецкой области временно не подконтрольных Украине, организацию и ведение вооруженного сопротивления, незаконное противодействие и препятствование выполнению служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов Украины и военнослужащих.
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