Экс-командир роты батальона "Айдар" Дикий назвал условие, при котором США вступят в войну на Ближнем Востоке

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Называть ХАМАС террористами правильно с моральной точки зрения. Ведь их методы полностью террористические. Однако с военной точки зрения называть их террористами не совсем корректно. Это группировка, полностью контролирующая территорию сектора Газы. Хотя эта территория не признана как государство, однако там проживает более 3 млн человек.Соответственно, на этой территории ХАМАС собирает налоги, контролирует все учреждения, в том числе занимается развитием ВПК. Эта организация является полноценной маленькой армией. Поэтому сейчас идет война между двумя небольшими армиями на Ближнем Востоке", - пояснил Дикий.

Экс-командир роты батальона "Айдар" также спрогнозировал, какое событие может привести к вступлению США в войну на Ближнем Востоке.

"Если в войну Израиля с ХАМАС впишется хоть одно признанное государство, тем более большое государство, каким является Иран, то конфликт может перерасти в значительно больший масштаб. Также, если все же Иран вступит в войну против Израиля, США вынуждены будут тоже воевать. Это и станет, возможно, предпоследним шагом к Мировой войне”, - добавил он.



События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил про полную энергетическую и продовольственную блокаду сектора Газы.