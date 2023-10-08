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Эксклюзив

Экс-командир роты батальона "Айдар" Дикий назвал событие, после которого поражение России станет неизбежным

8 октября, 2023 воскресенье
18:59
Война с Россией

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что когда ВСУ зайдут на территорию Крыма военное поражение РФ станет просто очевидным

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы должны понимать, что расстояния на войне очень не линейные. Бывает так, что километр войскам приходится проходить месяц через жесткие бои. Однако после этого, войска могут ворваться на оперативное пространство, где линия уже не так мощна. Именно поэтому в ходе боевых действий войска могут пройти малое расстояние за долгий период, а потом продвигаться очень быстро на десятки километров", - пояснил Дикий.

Экскомандир роты батальона "Айдар" также спрогнозировал, какое событие ускорит поражение РФ в войне.

"Момент, когда Крым станет островом не будет означать капитуляцию России в этой войне. Однако это станет полным переломом в этой войне. Тогда, когда Вооруженные силы Украины зайдут на территорию Крыма военное поражение РФ станет просто очевидным. Совершенно очевидным оно станет и для полностью зомбированного российского население. Однако то, что у них начнется на России, это уже мы увидим. Остается только подождать", - добавил он.

Что известно об ударах ВСУ по Черноморскому флоту РФ

В сентябре покушения на уничтожение Черноморского флота РФ набрали обороты. 3 сентября украинские военные ликвидировали катер окупантов "Тунец" в Черном море при попытке высадки вражеского десанта, уничтожив при этом шестерых российских окупантов.

Очередной удачной охотой украинских бойцов на россиян в море стал удар по севастопольскому морскому заводу во временно оккупированном Крыму 13 сентября. Спутниковые снимки показали, что крылатые ракеты, вероятно Storm Shadow, попали в большой десантный корабль "Минск" и, что важнее, поразили дизельную подлодку проекта "Варшавянка "Ростов-на-Дону". Следует заметить, что воздушная атака противника – редкая операция в истории войн, спецназовцы рассказали о деталях операции и уничтожении двух российских судов.

14 сентября в Евпатории СБУ совместно с ВМС провели спецоперацию и ударили по российскому комплексу ПВО "Триумф".

20 сентября ВСУ нанесли удачный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя.

22 сентября в результате успешной работы Сил специальных операций ВСУ был поражен штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе. Ракета попала туда во время совещания руководства.

Отмечается, что в результате спецоперации, которую назвали "Крабовая ловушка", среди окупантов есть десятки погибших и раненых, в том числе и высший руководящий состав флота.

Впоследствии появилась информация , что после поражения штаба Черноморского флота РФ в Севастополе ликвидировано 34 офицера, среди которых командующий флотом Виктор Соколов. В то же время позже минобороны РФ обнародовало видео с заседания, на котором якобы присутствовал Соколов. В ССО объявили, что уточняют данные о гибели командующего флотом.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила , что кораблям РФ все более неуютно в севастопольских бухтах. Поэтому оккупанты пытаются передислоковывать логистику обеспечения кораблей из Крыма в РФ.

На фоне успешных атак украинских военных по территории временно оккупированного Крыма россияне начали усиливать оборону полуострова, в частности, опрокидывать средства ПВО и обустраивать новые защитные сооружения.

4 октября стало известно, что партизаны движения "Атеш" обнаружили секретный военный состав российских войск у временно оккупированного Симферополя.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило , что на временно оккупированную Россией территорию Крыма была совершена десантная операция, во время которой был нанесен удар по вражеским силам. После выполнения задания спецназовцы успешно отступили.

5 октября в Институте изучения войны сообщили, что российские войска перевели несколько кораблей Черноморского флота из временно оккупированного Севастополя в Новороссийск (Краснодарский край РФ), вероятно, в попытке защитить их от ударов ракетами и беспилотниками

Украина
Россия
Крым
російська армія
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Контрнаступление ЗСУ
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