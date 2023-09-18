Экс-командир роты батальона "Айдар" Дикий назвал два ключевых фактора, которые приблизят победу Украины
Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий убежден, что только мощная, а не дозированная военная помощь Украине позволит ВСУ полностью деоккупировать все украинские территории
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"НАТО в силах ускорить окончание этой войны победой Украины. Дело в том, что в этой войне действуют наши люди и натовское железо. Это два фактора, без которых ни о какой победе Украины говорить не приходится. Если люди - это наша проблема, то по оружию, к сожалению, мы сейчас полностью зависимы от наших союзников. Именно их дозированная помощь уже очень сильно повлияла на ход боевых действий, к сожалению, и дальше влияет на продвижение ВСУ. Поэтому то, как быстро будет происходить поставка вооружений Украине, будет очень сильно влиять на дальнейшее течение этой войны и когда она закончится", - объяснил Дикий.
Экс-командир роты батальона "Айдар" считает, что на Западе нет осознания того, что россияне просто так не покинут территорию Украины
"Дело в том, что Запад давал нам оружие не для победы. Вообще так не ставилась даже цель. Большинство наших союзников и тот единственный, у которого действительно достаточно оружия, США, ставили задачу сначала остановить Путина. Сейчас наши военные остановили Путина, а что делать дальше, на Западе не знают. Далее они начали давать дозированную военную помощь в надежде, что каждый раз это позволит ВСУ полностью выбить российские войска из Украины, они совершенно не понимают логику и мотивацию россиян. Они просто так не отступят. Только после мощной военной помощи мы сможем продвигаться и выбить противника с нашей земли", - добавил он.
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