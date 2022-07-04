Экс-командир подводной лодки "Запорожье" получил сообщение о подозрении в государственной измене
Капитан І ранга воинской части, дислоцировавшейся в АР Крым, сдал единую украинскую субмарину без боя и сейчас воюет против Украины на стороне оккупантов
Об этом сообщает Государственное бюро расследований
Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) капитану I рангу воинской части, дислоцировавшейся в Автономной Республике Крым, экс-командиру подводной лодки "Запорожье". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
"В 2014 году во время российской оккупации и блокировки подводной лодки "Запорожье" командир сдал единую украинскую субмарину без боя, - говорится в сообщении. - Изменив присяге, он присягнул вооруженным силам РФ и продолжил службу в российском черноморском флоте".
Сегодня экс-командир "Запорожье" воюет против Украины на стороне российских агрессоров в должности заместителя командира 4-й отдельной бригады подлодок черноморского флота РФ.
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