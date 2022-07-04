Об этом сообщает Государственное бюро расследований

Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) капитану I рангу воинской части, дислоцировавшейся в Автономной Республике Крым, экс-командиру подводной лодки "Запорожье". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

"В 2014 году во время российской оккупации и блокировки подводной лодки "Запорожье" командир сдал единую украинскую субмарину без боя, - говорится в сообщении. - Изменив присяге, он присягнул вооруженным силам РФ и продолжил службу в российском черноморском флоте".

Сегодня экс-командир "Запорожье" воюет против Украины на стороне российских агрессоров в должности заместителя командира 4-й отдельной бригады подлодок черноморского флота РФ.

В Запорожье ГБР сообщило о подозрении в госизмене 8 правоохранителям-коллаборантам

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