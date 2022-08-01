Экс-командир "Азова" Жорин: приступаем к идентификации причастных к убийству военнопленных в Оленовке
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин считает, что Россия будет отвечать за все преступления в международных судах
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Мы не собираемся ждать пока международные организации, ответственные за расследование преступления в Оленовке, начнут работать и привлекать к ответственности преступников. Поэтому начинаем свой отдельный процесс, согласованный со спецслужбами Украины по идентификации каждого, кто причастен к преступлению в Оленовке. Никаких фамилий и имен называть не будем потому, что это может повлиять на результат операции", – заявил Жорин.
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