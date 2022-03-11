Экс-капитана сборной Тимощука лишили тренерской лицензии, всех наград и пожизненно отлучили от украинского футбола за сотрудничество с РФ

Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола (УАФ), передает Еспресо.TV.

Рассмотрев обращение комитета по этике и честной игре в отношении Тимощука, который продолжает сотрудничество с российским агрессором, комитет решил:

лишить Тимощука А. А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий;

лишить Тимощука А. А. всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

исключить Тимощука А. А. из официального реестра игроков сборных команд УАФ;

запретить Тимощуку А. А. заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.

Стоит отметить, что бывший капитан сборной Украины с момента начала полномасштабной военной агрессии России против Украины мало того что не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу, так еще и не остановил свое сотрудничество с клубом агрессора.

"В то время, когда другой бывший клуб украинца ФК "Бавария" (Мюнхен), публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук А. А. продолжает молчать и работать на клуб агрессора. Таким сознательным выбором Тимощук А. А. наносит вред имиджу украинского футбола и нарушает п. 1.4.ч.1 ст.4 Кодекса этики и честной игры УАФ", - отметили в УАФ.

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