Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Экс-капитан "Шахтера" пожаловался на расизм в Украине

Экс-капитан "Шахтера" пожаловался на расизм в Украине

10 августа, 2021 вторник
14:16
Спорт Тайсон

Экс-капитан донецкого "Шахтера" Тайсон пожаловался, что сталкивался с расизмом в Украине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Полузащитник "Интернасьонала" Тайсон забил свой первый гол после возвращения в Бразилию. Футболист объяснил, почему своеобразно отпраздновал этот забитый мяч.

"Я страдал от расизма в Украине. Теперь при каждом праздновании, когда забиваю гол, делаю жест борьбы с расизмом", - сказал Тайсон.

Во второй половине сезона Тайсона перевели во вторую команду донецкого "Шахтера" из-за его желания покинуть клуб. В конце "Шахтер" досрочно разорвал контракт с вингером, который в прошлом сезоне сыграл за "горняков" 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Тайсон играл в Украине с 2010 по 2021 год. Также защищал цвета "Металлиста".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
расизм
Читайте также:
7 августа, 2021 суббота
В поздравлении Медведчука с днем рождения Оксана Марченко вспомнила Дьявола
Лукашенко
9 августа, 2021 понедельник
"Мы бы это сделали в течение суток": Лукашенко заявил, что вместе с Путиным мог бы "поставить на колени" Украину
Збірна ОКР , художня гімнастика
8 августа, 2021 воскресенье
Олимпиада-2020: В России взбесились из-за поражения на Играх в Токио в художественной гимнастике
Киев
+28
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.7
    Покупка 26.7
    Продажа 26.94
  • EUR
    Покупка 31.27
    Продажа 31.68
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
10 августа
17:07
сепар
Оккупанты на Донбассе отработали наступление танковых подразделений с поддержкой артиллерии, - разведка
16:54
Лионель Месси
Официально: Месси стал игроком ПСЖ
16:50
Колос
"Шахтер" Караганда - "Колос": букмекеры назвали фаворита решающего матча в Лиге конференций
16:50
украинцы
Госстат составил портрет среднестатистического украинца: вес, рост, образование
16:40
Лионель Месси и Неймар
Снова вместе, - самый дорогой футболист в истории Неймар подтвердил трансфер Месси в ПСЖ
16:39
взятка
Нацполиция разоблачила чиновников Государственной продовольственно-зерновой корпорации на миллионных хищениях
16:31
Наталья Диденко
Дожди с грозами и жара: прогноз от синоптика Натальи Диденко на 11 августа
16:04
В сирийской Латакии, рядом с военной базой россиян, прогремел взрыв на танкере
16:01
СБУ
Готовили ряд терактов: СБУ ликвидировала агентурную сеть "ЛНР"
16:01
Руслан Костишин
"Шахтер" Караганда - "Колос" состав украинцев на решающий матч в Лиге конференций
15:58
Сергей Марченко
Минфин работает над обновлением программы доступных кредитов "5-7-9", - Марченко
15:58
В Мариуполе произошла авария на металлургическом комбинате: пострадали 5 рабочих
15:56
Лионель Месси
Жена Месси показала, как летит с аргентинцем подписывать контракт с ПСЖ. ФОТО
15:48
Латвия объявила чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов на белорусской границе
15:47
SpaceX
SpaceX совместно с канадским стартапом планирует запустить запустить в космос спутник для трансляции рекламы
15:05
На Софийской площади в Киеве машины устроили дрифт
На Софийской площади в Киеве машины устроили дрифт: КГГА пожаловалась в полицию
15:02
Сергей Шкарлет
Шкарлет заявил, что в Украине вакцинированы до 35% школьных учителей
14:59
5G
Госспецсвязь проведет исследование для развертывания сетей 5G в Украине
14:43
Обвиняемая по делу Шеремета детский кардиохирург Кузьменко впервые с 2019 года вернулась в операционную
14:39
Александр Петраков
УАФ может отказаться от Реброва в сборной Украины ради тренера-чемпиона мира
14:38
уголь
Объемы угля на складах украинских ТЭС на треть меньше запланированных на начало августа, - "Укрэнерго"
14:29
Владимир Талашко
"Ничего подобного не было": преподаватель Карпенко-Карого и звезда советского кино Талашко отреагировал на обвинения в домогательствах
14:21
"Даже размещения американских подразделений": Резников призвал усилить поддержку политики безопасности Украины из-за возможного развертывания в Крыму ядерного оружия
14:10
Подозревается в разбойном нападении на фермеров в Харьковской области: суд взял под стражу рецидивиста
13:59
sim-карта
Минцифры инициирует ужесточение правил восстановления сим-карт для предотвращения мошенничества
13:56
ГСЧС объявили штормовое предупреждение и чрезвычайный уровень пожарной опасности
13:50
США ввели санкции против трех компаний из РФ
13:46
В Минцифры объяснили, почему электронный паспорт безопаснее бумажного
13:34
коронавирус
Ухудшение эпидситуации в Украине: заболеваемость коронавирусом растет четвертую неделю подряд, - Киевская школа экономики
13:33
Николай Чаус
Чаус в суде заявил, что похитители хотели убить его и он убежал
13:20
В Одессе на месте массовых расстрелов НКВД нашли 6 новых ям с останками жертв
13:19
Лионель Месси
Месси подписал с ПСЖ сумасшедший контракт на два года
13:04
СБУ задержала криминального "авторитета" - "смотрящего" за Кривым Рогом
12:55
Богдан Данилишин
Подорожание "коммуналки", влияние мирового рынка, карантин: Данилишин назавав причины июльского роста цен
12:52
Вживую
Климкин Руденко
Почему Лукашенко грозит Украине перейти границу. Павел Климкин в стриме с Сергеем Руденко
12:41
coronavirus
На Черниговщине обнаружили 10 случаев "Дельта" штамма COVID-19, - председатель ОГА
12:31
спецпропуск на транспорт
Киев запустил электронную систему для получения спецпропусков на транспорт
12:16
прокуратура АРК
Притеснения Россией ПЦУ в Крыму прокуратура АРК возбудила уголовное дело за препятствование религиозному обряду
11:48
китай
Китай отзывает посла из Вильнюса из-за открытия в Литве представительства Тайваня
11:45
Предупредить втягивание в вооруженный конфликт: Денисова обратилась к ЮНИСЕФ из-за милитаризации детей оккупантами в ОРДЛО
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV