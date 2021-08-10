Экс-капитан "Шахтера" пожаловался на расизм в Украине

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Полузащитник "Интернасьонала" Тайсон забил свой первый гол после возвращения в Бразилию. Футболист объяснил, почему своеобразно отпраздновал этот забитый мяч.

"Я страдал от расизма в Украине. Теперь при каждом праздновании, когда забиваю гол, делаю жест борьбы с расизмом", - сказал Тайсон.

Напомним, 15 апреля "Шахтер" решил досрочно расторгнуть контракт с Тайсоном.

Во второй половине сезона Тайсона перевели во вторую команду донецкого "Шахтера" из-за его желания покинуть клуб. В конце "Шахтер" досрочно разорвал контракт с вингером, который в прошлом сезоне сыграл за "горняков" 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.Тайсон играл в Украине с 2010 по 2021 год. Также защищал цвета "Металлиста".