Экс-капитан "Шахтера" пожаловался на расизм в Украине
Экс-капитан донецкого "Шахтера" Тайсон пожаловался, что сталкивался с расизмом в Украине
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Полузащитник "Интернасьонала" Тайсон забил свой первый гол после возвращения в Бразилию. Футболист объяснил, почему своеобразно отпраздновал этот забитый мяч.
Во второй половине сезона Тайсона перевели во вторую команду донецкого "Шахтера" из-за его желания покинуть клуб. В конце "Шахтер" досрочно разорвал контракт с вингером, который в прошлом сезоне сыграл за "горняков" 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
"Я страдал от расизма в Украине. Теперь при каждом праздновании, когда забиваю гол, делаю жест борьбы с расизмом", - сказал Тайсон.
Тайсон играл в Украине с 2010 по 2021 год. Также защищал цвета "Металлиста".
- Напомним, 15 апреля "Шахтер" решил досрочно расторгнуть контракт с Тайсоном.
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