Экс-капитан сборной Украины Тимощук отказался платить алименты из-за санкций в сторону России, он до сих пор не прокомментировал военные действия РФ

Об этом сообщает Banned Voice of Bundesliga в Telegram.



Тимощук также не прокомментировал преступную военную атаку РФ на Украину.



"Уважаемые коллеги, в качестве меры пресечения сообщаем, что из-за санкций против РФ, касающихся платежных операций, наш клиент, вероятно, не сможет платить алименты пока действуют эти санкции", – заявил адвокат Тимощука.

Экс-капитан сборной Украины работает в России с 2017 года. Тимощук является ассистентом главного питерского тренера "Зенита". Во время карьеры футболиста полузащитник сыграл за "Зенит" 150 матчей, забил 18 мячей и отдал 3 ассиста. Выигрывал с россиянами Кубок УЕФА.

Анатолий Тимощук провел за сборную Украины 144 матча и забил 4 мяча. Он рекордсмен по количеству матчей в футболке национальной команды.

Тимощук также защищал цвета донецкого "Шахтера", мюнхенской "Баварии", луцкой "Волыни" и "Кайрата" из Казахстана.

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