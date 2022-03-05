Экс-капитан сборной Украины Тимощук отказался платить алименты из-за санкций в сторону России, он до сих пор не прокомментировал военные действия РФ
Украинский тренер российского "Зенита" Анатолий Тимощук не будет платить алименты из-за санкций против России
Об этом сообщает Banned Voice of Bundesliga в Telegram.
Тимощук также не прокомментировал преступную военную атаку РФ на Украину.
"Уважаемые коллеги, в качестве меры пресечения сообщаем, что из-за санкций против РФ, касающихся платежных операций, наш клиент, вероятно, не сможет платить алименты пока действуют эти санкции", – заявил адвокат Тимощука.
Экс-капитан сборной Украины работает в России с 2017 года. Тимощук является ассистентом главного питерского тренера "Зенита". Во время карьеры футболиста полузащитник сыграл за "Зенит" 150 матчей, забил 18 мячей и отдал 3 ассиста. Выигрывал с россиянами Кубок УЕФА.
Анатолий Тимощук провел за сборную Украины 144 матча и забил 4 мяча. Он рекордсмен по количеству матчей в футболке национальной команды.
Тимощук также защищал цвета донецкого "Шахтера", мюнхенской "Баварии", луцкой "Волыни" и "Кайрата" из Казахстана.
- В 2017 году стало известно, что Анатолий Тимощук, бывший капитан сборной Украины по футболу, 9 мая почтил память жертв "Великой отечественной войны" с георгиевской лентой в Питере.
- В 2019 году против украинского тренера питерского "Зенита" Анатолия Тимощука возбудили уголовные дела в Германии.
- 1 ноября этого года эксдружина Тимощука Надежда Навроцкая рассказала, что бывший капитан сборной Украины вывез в Россию икон на 10 млн. евро .
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