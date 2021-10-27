Экс-капитан сборной Украины спрогнозировал, что Петраков заставит национальную команду играть по тактике Шевченко
Экс-капитан сборной Украины Вячеслав Шевчук спрогнозировал, что в следующих матчах Александр Петраков заставит национальную команду играть по тактике Андрея Шевченко
Об этом Шевчук сказал YouTube-каналу vZbirna.
Вячеслав Шевчук считает, что решающий матч группового раунда отборочного турнира ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, который состоится 16 ноября в Зенице, сборная Украины проведет с четырьмя защитниками.
"Возможно, Петраков может сыграть с Боснией в четыре защитника, все может быть, если Малиновский, Зинченко вернутся, и я думаю, что Петраков вернется к схеме 4-1-4-1, 4-3-3 может сыграть, но скорее 4-1-4-1, которую раньше сборная играла при Шевченко", - сказал экс-капитан сборной Украины.
Вячеслав Шевчук завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году. С октября 2018-го по апрель 2019-го тренировал донецкий "Олимпик". В настоящее время работает экспертом на телевидении.
На его счету 56 матчей за национальную команду Украины. На Евро-2016 был капитаном сборной.
- Напомним, 25 октября Александр Петраков назвал состав сборной Украины на следующие матчи и вернул Руслана Малиновского в национальную команду.
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