Экс-капитан сборной Украины получил руководящий пост в клубе УПЛ

Об этом сообщает официальный сайт "Вереска ".



Вячеслав Шевчук заменил в должности спортивного директора "Вереса" Ореста Баля, который теперь будет заместителем генерального директора.



"Очень рад присоединиться к команде народного клуба Вересс. Я очень мотивирован в том, чтобы развивался этот клуб и ровенский футбол в целом. Главная моя задача в должности спортивного директора - коммуникация между игроками первой команды, тренером и президентом", - сказал Шевчук.

Вячеслав Шевчук завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году. С октября 2018-го по апрель 2019-го тренировал донецкий "Олимпик". В настоящее время работает экспертом на телевидении.

На его счету 56 матчей за национальную команду Украины. На Евро-2016 был капитаном сборной.



Ровенский "Верес" сейчас занимает седьмую позицию в турнирной таблице УПЛ.

28 мая стало известно, что в столице полиция остановила Вячеслава Шевчука с признаками алкогольного опьянения за рулем.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb