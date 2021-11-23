Экс-капитан сборной Украины получил руководящий пост в клубе УПЛ
Бывший футболист "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук стал спортивным директором "Вереса"
Об этом сообщает официальный сайт "Вереска ".
Вячеслав Шевчук заменил в должности спортивного директора "Вереса" Ореста Баля, который теперь будет заместителем генерального директора.
"Очень рад присоединиться к команде народного клуба Вересс. Я очень мотивирован в том, чтобы развивался этот клуб и ровенский футбол в целом. Главная моя задача в должности спортивного директора - коммуникация между игроками первой команды, тренером и президентом", - сказал Шевчук.
Вячеслав Шевчук завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году. С октября 2018-го по апрель 2019-го тренировал донецкий "Олимпик". В настоящее время работает экспертом на телевидении.
На его счету 56 матчей за национальную команду Украины. На Евро-2016 был капитаном сборной.
Ровенский "Верес" сейчас занимает седьмую позицию в турнирной таблице УПЛ.
- 28 мая стало известно, что в столице полиция остановила Вячеслава Шевчука с признаками алкогольного опьянения за рулем.
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